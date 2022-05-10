Рафаэль Надаль объяснил, в чём секрет популярности Карлоса Алькараса

Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль объяснил секрет популярности соотечественника и 6-го номера рейтинга Карлоса Алькараса.

Напомним, спортсмены впервые сошлись на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде этого года, где победу одержал 19-летний Алькарас, впоследствии ставший триумфатором соревнований.

«Как правило, в жизни ты получаешь соразмерно тому, что отдаёшь. Если говорить о Карлосе, то он кажется хорошим парнем, и это вполне нормально, что сейчас он оказался в центре внимания.

Всё из-за того, что он отличный теннисист, да и к тому же он очень молод. А это всегда делает новости популярней» – сказал спортсмен на пресс-конференции, посвященной «Мастерсу» в Риме.