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Новак Джокович и Рафаэль Надаль пожали друг другу руки после тренировки в Риме. Фото

Новак Джокович и Рафаэль Надаль пожали друг другу руки после тренировки в Риме. Фото
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович и 21-кратный победитель ТБШ, бывший лидер рейтинга ATP, испанец Рафаэль Надаль поприветствовали друг друга после тренировки на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Спортсмены пожали друг другу руки.

Фото: «твиттер» djokovicfans

Напомним, Новак Джокович и Рафаэль Надаль освобождены от матчей первого круга. Джокович вступит в борьбу сегодня, 10 мая. Соперником Новака во встрече второго раунда станет российский теннисист Аслан Карацев. Надаль свой первый матч сыграет завтра, 11 мая. Соперником Рафаэля станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Джон Иснер (США).

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