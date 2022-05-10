20-летний Янник Синнер назвал теннисиста, в которого превратился бы на один день

13-я ракетка мира, 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер признался, что превратился бы на один день в 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, если бы у него была такая возможность.

«Если бы я мог проснуться и на один день стать другим теннисистом, я бы хотел стать Роджером Федерером — по причине его совершенства. Он в состоянии делать всё на корте, и у него есть ответы на все вопросы, которые приходится решать на корте.

Проснуться Роджером Федерером — это, конечно, утопия, но я считаю, что это намерение даёт мне возможность сосредоточиться на том, чтобы стать более совершенным игроком. Не говорю, что вы внезапно увидите, как я подаю и играю с лёта или режу удары, но, может, однажды я хотел бы оказаться в положении, когда мне также удастся вырабатывать свои собственные решения», — приводит слова Синнера Eurosport.

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