Онс Жабер объяснила, почему отказалась от шампанского после победы в финале Мадрида

Седьмая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, почему не стала открывать шампанское после победы в финале турнира WTA-1000 в Мадриде. В решающем матче Жабер победила американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 0:6, 6:2.

По словам Жабер, она отказалась от алкоголя по той причине, что уважает исламские традиции.

«Почему отказалась? Потому что я мусульманка. Я уважаю свою страну и арабских зрителей.

Я работаю с командой, большинство из них родом из Туниса. Мы должны верить в себя как арабов, стараться работать, развиваться и верить в свои способности, чтобы достичь самых высоких уровней», — приводит слова спортсменки The New Arab.

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