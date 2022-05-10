Елена Остапенко неожиданно уступила 102-й ракетке мира в 1-м круге турнира WTA-1000 в Риме
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, представительница Латвии Елена Остапенко потерпела неожиданное поражение в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Соперницей Остапенко, занимающей 13-е место в мировой классификации, была представительница США Лорен Дэвис. Американка одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Остапенко сделала один эйс и допустила три двойные ошибки. Она использовала два брейк-пойнта из пяти (процент реализации составил 40%). На счету Дэвис четыре подачи навылет и три ошибки на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 (55%).
Во втором круге Дэвис сыграет с победительницей пары Элина Аванесян (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
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