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Путинцева: в России мне говорили, что я слишком низкая

Путинцева: в России мне говорили, что я слишком низкая
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Теннисистка Юлия Путинцева (40), перебравшаяся в Казахстан из России в 2012 году, признаётся, что её начало в спорте не считали перспективным.

«Меня мотивирует всё вокруг. Хочу всем всё доказать. Начало моей карьеры в России было очень тяжёлым. Мне говорили, что я слишком низкая (рост спортсменки 163 см. – Прим. «Чемпионата»), слишком агрессивная… но посмотрите, где я сейчас.

Я больше не думаю об этом. Но мне жаль детей, которые молоды и талантливы, но из-за роста в них никто не верит. Важно понимать, что вы можете играть, и неважно, высокий вы или низкий. Нужно использовать свои сильные стороны», – приводит слова спортсменки официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Ранее в интервью Путинцева высказалась о своём вспыльчивом поведении на корте.

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