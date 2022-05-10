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Женская теннисная ассоциация проведёт новый турнир WTA-1000 в Мексике

Женская теннисная ассоциация проведёт новый турнир WTA-1000 в Мексике
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об организации нового турнира категории WTA-1000, который пройдёт в октябре в городе Гвадалахара (Мексика). О точных датах проведения станет известно на следующей неделе.

Турнир станет заменой соревнований в Китае, временно приостановленных из-за скандала с китайской спортсменкой Пэн Шуай. Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Позже в интернете стали появляться различные доказательства того, что с теннисисткой всё в порядке, однако они не убедили руководство WTA отказаться от санкций.

Ранее Гвадалахара уже принимала соревнования от WTA – в 2021 году здесь прошёл итоговый турнир WTA Finals с призовыми в $ 5 млн. Победу одержала испанка Гарбинье Мугуруса (10).

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