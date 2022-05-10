Второй этап Кубка России по пляжному теннису пройдёт в Москве с 20 по 22 мая
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Московский национальный теннисный центр примет второй этап Кубка России по пляжному теннису, который пройдёт с 20 по 22 мая. Соревнования пройдут в мужском и женском парных разрядах, а также в смешанном. Жеребьёвка состоится вечером 19 мая.
В субботу, 21 мая, станут известны победители турнира в миксте, а на следующий день, 22 мая – в остальных разрядах. Начало матчей ежедневно с 10:00 по московскому времени.
Напомним, первый этап Кубка России состоялся 6 марта. Победу в мужском парном разряде одержали Николай Гурьев (Самара) и Иван Сыров (Санкт-Петербург), в женском парном разряде – Ангелина Климук и Елизавета Ткаченко (обе – Тольятти), в смешанном – Елизавета Кудинова (Самара) – Дмитрий Павлов (Тольятти).
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