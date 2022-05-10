Эмма Радукану случайно произнесла итальянский мат на интервью

12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану угодила в курьёзный инцидент во время интервью изданию Super Tennis, посвящённого её выступлению на грунтовом турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия).

После вопроса журналиста о том, какие она знает итальянские слова, Эмма произнесла «Che cazzo» (аналог русского «какого …» – Прим. «Чемпионата»), смутив окружающих.

Радукану: «Это мат? Ему научил меня друг. А что он означает?»

Журналист: «Я скажу тебе позже».

Радукану: «Серьёзно?! Я только что сказала это на камеру! Боже мой!»

Ранее в интервью Радукану высказалась о стремительном взлёте 19-летнего испанца Карлоса Алькараса, на минувшей неделе выигравшего грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде.