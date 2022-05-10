Синнер: Джокович наберёт форму к «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не считает, что ведущие игроки в лице Рафаэля Надаля и Новака Джоковича пошли на спад.
«Да, возвращение Федерера стало бы отличной новостью. Учитывая его талант, Роджер всегда может удивить. Мне бы хотелось встретиться с ним до того, как он завершит карьеру. Он единственный из «Большой тройки», по кому я скучаю, а с Надалем и Джоковичем я уже играл.
Кажется, что у лучших проблемы, но правда заключается в том, что Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии, а Джокович просто мало играл. Он наберёт форму к «Ролан Гаррос». Мне повезло оказаться с ними в одной группе. Такой теннис интересно смотреть», – приводит слова Синнера издание Corriere Dellа Sera.
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