Синнер: Джокович наберёт форму к «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не считает, что ведущие игроки в лице Рафаэля Надаля и Новака Джоковича пошли на спад.

«Да, возвращение Федерера стало бы отличной новостью. Учитывая его талант, Роджер всегда может удивить. Мне бы хотелось встретиться с ним до того, как он завершит карьеру. Он единственный из «Большой тройки», по кому я скучаю, а с Надалем и Джоковичем я уже играл.

Кажется, что у лучших проблемы, но правда заключается в том, что Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии, а Джокович просто мало играл. Он наберёт форму к «Ролан Гаррос». Мне повезло оказаться с ними в одной группе. Такой теннис интересно смотреть», – приводит слова Синнера издание Corriere Dellа Sera.