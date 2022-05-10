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Карлос Алькарас рассказал, чем его больше всего впечатлил Джокович в полуфинале Мадрида

Карлос Алькарас рассказал, чем его больше всего впечатлил Джокович в полуфинале Мадрида
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Шестая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от матча с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Мадриде, который прошёл на минувшей неделе. Алькарас победил Джоковича, после чего обыграл в финале немца Александра Зверева.

«Джокович не считается по-настоящему великим подающим, но для меня он оказался игроком, на чью подачу было труднее всего ответить. Я не смог просчитать его подачу, и это меня больше всего впечатлило. Не говоря уже о высоком уровне, который он демонстрирует на задней линии. Одно дело видеть его по телевизору, другое — видеть его перед собой», — приводит слова Алькараса Marca.

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