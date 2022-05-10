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Екатерина Александрова разгромила чемпионку US Open Стивенс и вышла во второй круг Рима

Екатерина Александрова разгромила чемпионку US Open Стивенс и вышла во второй круг Рима
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Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Соперницей Александровой, занимающей 31-е место в мировой классификации, была победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс (49-й номер рейтинга WTA). Российская спортсменка выиграла матч со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 52 минуты.

Александрова выполнила четыре эйса и четырежды ошиблась на подаче. Россиянка реализовала все пять брейк-пойнтов. Стивенс ни разу не подала навылет и допустила пять двойных ошибок. У неё не было ни одного шанса использовать брейк-пойнт.

Во втором круге Александрова сыграет с четвёртой ракеткой мира Марией Саккари (Греция).

Турнирная сетка
Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2022, вторник. 14:55 МСК
Слоан Стивенс
49
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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