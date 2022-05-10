Рыбакина в непростом матче одолела Элину Аванесян и вышла во второй круг турнира в Риме

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 17-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с россиянкой Элиной Аванесян (146). Победу со счётом 6:4, 7:6 (7:0) одержала Рыбакина.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. Рыбакина оформила одну подачу навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету Аванесян – ноль эйсов, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, Рыбакина встретится с американкой Лорен Дэвис (102). Действующей победительницей является первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек.