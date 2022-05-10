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Людмила Самсонова уступила Джессике Пегуле на старте турнира в Риме

Людмила Самсонова уступила Джессике Пегуле на старте турнира в Риме
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Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 25-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встретилась с 11-м номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

Победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 одержала Джессика Пегула. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Самсонова оформила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Пегулы – шесть эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, Пегула встретится с украинкой Ангелиной Калининой (36). Действующей победительницей турнира является поляка Ига Свёнтек.

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2022, вторник. 13:35 МСК
Людмила Самсонова
25
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Джессика Пегула
11
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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