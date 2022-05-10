Людмила Самсонова уступила Джессике Пегуле на старте турнира в Риме

Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). 25-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встретилась с 11-м номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой.

Победу со счётом 4:6, 6:3, 6:4 одержала Джессика Пегула. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Самсонова оформила девять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Пегулы – шесть эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, Пегула встретится с украинкой Ангелиной Калининой (36). Действующей победительницей турнира является поляка Ига Свёнтек.