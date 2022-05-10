У дома Алькараса собрались толпы испанских фанатов. Карлос приветствует их с балкона

У дома 19-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса в Мурсии (город в Испании) собрались толпы болельщиков, сообщает местное телевидение.

На кадрах видно, как Алькарас с балкона приветствует толпу и демонстрирует ей трофей, завоёванный на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Некоторые болельщики помимо флагов принесли с собой барабаны. На балкон вместе с Карлосом вышли и его родители.

Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде Алькарас обыграл соотечественника Рафаэля Надаля, а в следующем матче – первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Карлос – первый теннисист в истории, кому удалось обыграть Надаля и Джоковича в двух матчах подряд на грунте. В финале испанец без проблем одолел третий номер рейтинга немца Александра Зверева.