Новак Джокович уверенно обыграл Аслана Карацева во 2-м круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго раунда Карацев крупно проиграл 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Джокович один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Карацева четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в четвертьфинал Джокович сразится с победителем встречи Стэн Вавринка (Швейцария) – Ласло Джере (Сербия).

Призовой фонд престижных соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.