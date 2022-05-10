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Новак Джокович уверенно обыграл Аслана Карацева во 2-м круге «Мастерса» в Риме

Новак Джокович уверенно обыграл Аслана Карацева во 2-м круге «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго раунда Карацев крупно проиграл 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу (1) со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Джокович один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Карацева четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 2.

За право выйти в четвертьфинал Джокович сразится с победителем встречи Стэн Вавринка (Швейцария) – Ласло Джере (Сербия).

Призовой фонд престижных соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2022, вторник. 16:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Аслан Карацев
35
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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