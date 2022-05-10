18-кратная чемпионка ТБШ Крис Эверт прошла курс химиотерапии после диагноза «рак яичников»

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», легендарная американская теннисистка Крис Эверт сообщила, что её лечение химиотерапией завершено.
Напомним, в конце 2021 года у Эверт была диагностирована начальная стадия агрессивного рака яичников. После проведённой операции Крис предстояло пройти шесть курсов химиотерапии. Лечение спортсменки проходило в Кливленде.
«Прямо перед тем, как прозвенел звонок, означающий окончание моей химиотерапии… Я немного не в себе из-за лекарств, но, тем не менее, очень благодарна и рада», — написала Эверт в социальных сетях, приложив фото.
Фото: из личного архива Крис Эверт
Также 67-летняя Крис поблагодарила врачей. «Большое вам спасибо, ребята вы молодцы, удачи всем. Надеюсь, мы больше не увидимся (смеётся)!», — сказала теннисистка.
- 10 мая 2022
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