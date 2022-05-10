Оглашён неполный список игроков, получивших «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали списки игроков, которые получили «уайлд-кард» в основную сетку соревнований. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.
Женщины
Тесса Андрианжафитримо (Франция, 144-я ракетка мира)
Фиона Ферро (Франция, 139-я ракетка мира)
Леолия Жанжан (Франция, 223-я ракетка мира)
Хлоэ Паке (Франция, 101-я ракетка мира)
Армони Тан (Франция, 115-я ракетка мира)
Эльса Жакемо (Франция, 229-я ракетка мира).
Мужчины
Грегуар Баррер (Франция, 210-я ракетка мира)
Мануэль Гинар (Франция, 150-я ракетка мира)
Корентен Муте (Франция, 126-я ракетка мира)
Люка Пуй (Франция, 165-я ракетка мира)
Жиль Симон (Франция, 160-я ракетка мира)
Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 263-я ракетка мира).
Отмечается, что приглашения, выделенные в рамках соглашения Французской федерации тенниса (FFT) с Tennis Australia и USTA, будут объявлены позднее.
- 10 мая 2022
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