Оглашён неполный список игроков, получивших «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»

Организаторы «Ролан Гаррос» опубликовали списки игроков, которые получили «уайлд-кард» в основную сетку соревнований. Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.

Женщины

Тесса Андрианжафитримо (Франция, 144-я ракетка мира)

Фиона Ферро (Франция, 139-я ракетка мира)

Леолия Жанжан (Франция, 223-я ракетка мира)

Хлоэ Паке (Франция, 101-я ракетка мира)

Армони Тан (Франция, 115-я ракетка мира)

Эльса Жакемо (Франция, 229-я ракетка мира).

Мужчины

Грегуар Баррер (Франция, 210-я ракетка мира)

Мануэль Гинар (Франция, 150-я ракетка мира)

Корентен Муте (Франция, 126-я ракетка мира)

Люка Пуй (Франция, 165-я ракетка мира)

Жиль Симон (Франция, 160-я ракетка мира)

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 263-я ракетка мира).

Отмечается, что приглашения, выделенные в рамках соглашения Французской федерации тенниса (FFT) с Tennis Australia и USTA, будут объявлены позднее.