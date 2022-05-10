Новак Джокович высказался о жалобах Зверева на расписание матчей в Мадриде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал жалобы немца Александра Зверева на расписание игр на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Ранее к критике политики организаторов Мадрида присоединился грек Стефанос Циципас. Напомним, их полуфинал начался гораздо позже первого (там играл Джокович), так как игры разделил решающий матч у женщин.

«Я разговаривал со Зверевым касательно расписания матчей, и он рассказал мне о Мадриде. Я согласен с ним. При этом я понимаю, что турниры имеют обязанности перед телевидением и хотят продавать больше билетов. Совет игроков ATP ничего не может с этим поделать, поэтому теннисисты для разнообразия говорят об этом СМИ», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции в Риме (Италия).