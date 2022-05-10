Новак Джокович признался в особом отношении к «Мастерсу» в Риме

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своем особом отношении к «Мастерсу» в Риме (Италия) после победы над россиянином Асланом Карацевым во втором круге текущего розыгрыша. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу серба.
После матча Джокович написал на камере: «Один из вас: «Я люблю тебя, Рим»».
«Правда заключается в том, что на протяжении всей моей карьеры публика часто была против меня. Здесь, в Риме, я всегда получал огромную поддержку, это и есть причина, по которой я говорю, что Рим – мой второй дом.
Сегодня я написал «Один из вас» на камере для двух парней, которые более 10 лет назад пели для меня: «Ноле один из нас». Теперь они мужчины, я увиделся с ними сегодня спустя много времени. Так что это послание было для них», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
- 10 мая 2022
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