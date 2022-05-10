Андрей Рублёв потерпел неожиданное поражение на старте «Мастерса» в Риме
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв неожиданно не сумел пробиться в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В стартовом для себя матче Рублёв (6) потерпел поражение от 54-го номера рейтинга, серба Филипа Краиновича со счётом 2:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Рублёв четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Краиновича два эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующий соперник Краиновича определится позднее.
Призовой фонд престижных соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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