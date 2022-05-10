Янчук — о вылете Рублёва с турнира в Риме: свой максимум надо показывать на «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил поражение седьмой ракетки мира, россиянина Андрея Рублёва на старте «Мастерса» в Риме (Италия). Рублёв (6) проиграл сербу Филипу Краиновичу со счётом 2:6, 4:6.

«Спортивный процесс — волнообразный. Нельзя держать максимум формы длительное время. Так или иначе идут подъёмы, идут спады. Это закономерно. В разное время игроки показывают разные результаты. Иногда проигрывают, как Андрей сегодня. Это вписывается в общий контекст спортивной подготовки.

Другое дело, что нужно выстраивать подготовку так, чтобы показывать свой максимум на более значимых турнирах. В частности, скоро будет «Ролан Гаррос». Если там Рублёв проиграет во втором круге, то это будет провал. Сейчас же, на промежуточных турнирах, бывает по-разному. Не нужно требовать максимальной отдачи на всех турнирах подряд — это невозможно», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.