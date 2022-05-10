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Журналист: по слухам, ATP вряд ли признает очки за Уимблдон в ответ на бан россиян

Журналист: по слухам, ATP вряд ли признает очки за Уимблдон в ответ на бан россиян
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Журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм поделился информацией касательно санкций ATP в отношении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которая в индивидуальном порядке наложила запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне и других профессиональных турнирах в Великобритании.

«По слухам, ATP вряд ли станет начислять/признавать рейтинговые очки за Уимблдон или британские травяные турниры в ответ на отстранение российских игроков», — написал Вертхейм в своём «твиттере».

Напомним, LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и другие.

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