Элина Свитолина не сыграет на «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня. В основной сетке турнира её заменит олимпийская чемпионка 2016 года теннисистка из Пуэрто-Рико Моника Пуиг.
Ранее Свитолина снялась с двух турниров категории WTA-1000 на грунте – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Свой последний матч украинка провела 24 марта, проиграв во втором круге турнира в Майами (США) британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7). После этого теннисистка сообщила, что намерена сделать паузу в выступлениях.
27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.
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