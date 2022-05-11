Эмма Радукану объяснила снятие с матча на турнире в Риме

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче первого круга на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Напомним, Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины.
«Я определённо разочарована тем, как прошёл сегодняшний день. Но, наверное, я должна была это испытать. До последнего я не осознавала, насколько всё плохо, пока не вышла на корт. Для меня это урок, я всё ещё учусь, когда идти против своего тела и пробиваться сквозь боль, а когда не стоит этого делать», — приводит слова Радукану Yahoo.News.
- 11 мая 2022
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
14:57
-
14:36
-
14:18
-
14:18
-
13:39
-
13:37
-
13:07
-
12:37
-
12:16
-
12:00
-
11:53
-
11:17
-
11:03
-
10:48