Эмма Радукану объяснила снятие с матча на турнире в Риме

Чемпионка US Open – 2021, британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала отказ от продолжения борьбы в матче первого круга на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Напомним, Радукану (10) встречалась с победительницей US Open – 2019, канадкой Бьянкой Андрееску. Андрееску мощно провела первый сет и выиграла его со счётом 6:2. При счёте 2:1 в пользу канадки во второй партии Радукану снялась с матча из-за травмы спины.

«Я определённо разочарована тем, как прошёл сегодняшний день. Но, наверное, я должна была это испытать. До последнего я не осознавала, насколько всё плохо, пока не вышла на корт. Для меня это урок, я всё ещё учусь, когда идти против своего тела и пробиваться сквозь боль, а когда не стоит этого делать», — приводит слова Радукану Yahoo.News.