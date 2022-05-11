Карен Хачанов сыграет на турнире в Лионе перед «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов выступит на турнире в Лионе (Франция), который пройдёт с 15 по 21 мая. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Рад вернуться в Лион и сыграть», — написал Хачанов.
На минувшей неделе Карен Хачанов выступил на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Российский теннисист неожиданно потерпел поражение в первом круге. Его соперником был представитель Франции Люка Пуй, занимавший 174-е место в рейтинге ATP. Пуй одержал победу со счётом 6:3, 6:4.
Высшее достижение Хачанова в сезоне-2022 — выход в финал турнира в Аделаиде (Австралия) в январе. Тогда он проиграл французу Гаэлю Монфису со счётом 4:6, 4:6.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
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