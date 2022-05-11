Карлос Алькарас отреагировал на слова Джоковича о том, что он лучший игрок мира

6-й номер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас отреагировал на недавнее высказывание первой ракетки мира и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича, назвавшего его сильнейшим игроком на данный момент.

«Нет, если честно, я так не считаю. Для меня лучшим является тот, кто занимает первое место. Сейчас это Джокович, а я шестой. Осталось пройти ещё пять позиций», – приводит слова спортсмена издание Marca.

Джокович и Алькарас впервые встретились на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания) этого года. Победу в матче, растянувшемся почти на четыре часа, одержал Алькарас, впоследствии ставший триумфатором турнира и в финале обыгравший немца Александра Зверева (3).