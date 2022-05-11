«В команде меня называют быком». Карлос Алькарас высказался о пятисетовых матчах
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6-й номер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас заявил, что его не пугает пятисетовый формат матчей на турнирах «Большого шлема», ближайший из которых, Открытый чемпионат Франции, пройдёт с 22 мая по 5 июня в Париже.
«Я не отношусь к этому с каким-то особенным уважением, потому что считаю себя физически развитым игроком. Если говорить о физических способностях, то, как меня называют в команде, я бык.
Не боюсь играть пять сетов против лучших, потому что готов. И вижу своё преимущество в затяжных матчах», – приводит слова спортсмена издание Marca.
Ранее в интервью Алькарас отреагировал на слова первой ракетки мира и 20-кратного победителя ТБШ, серба Новака Джоковича, назвавшего его сильнейшим игроком мира.
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