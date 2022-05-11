Каспер Рууд оценил свой старт на «Мастерсе» в Риме

10-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, вчера, 10 мая, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) не без проблем обыгравший голландца Ботика ван де Зандсхулпа (32), высказался о выступлении.

«Рад, что победил. Первый сет получился тяжёлым, он не сложился, и его результат было нелегко принять. Но мне удалось сохранить спокойствие и слегка изменить стиль игры, что, по всей видимости, и создало ему проблемы. Думаю, это и стало причиной того, что я выиграл», – приводит слова спортсмена издание NTB.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Рууд встретится с победителем матча американца Дженсона Бруксби (38) и бельгийца Давида Гоффена (48).