Каспер Рууд оценил свой старт на «Мастерсе» в Риме
Поделиться
10-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд, вчера, 10 мая, на старте грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) не без проблем обыгравший голландца Ботика ван де Зандсхулпа (32), высказался о выступлении.
«Рад, что победил. Первый сет получился тяжёлым, он не сложился, и его результат было нелегко принять. Но мне удалось сохранить спокойствие и слегка изменить стиль игры, что, по всей видимости, и создало ему проблемы. Думаю, это и стало причиной того, что я выиграл», – приводит слова спортсмена издание NTB.
Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Рууд встретится с победителем матча американца Дженсона Бруксби (38) и бельгийца Давида Гоффена (48).
Комментарии
- 11 мая 2022
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:48
-
15:45
-
15:25
-
14:57
-
14:36
-
14:18
-
14:18
-
13:39
-
13:37
-
13:07
Партнерский контент