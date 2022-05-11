Ига Свёнтек оценила достижение Алькараса, победившего Надаля и Джоковича на одном турнире
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выступление шестого номера рейтинга ATP Карлоса Алькараса на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, который прошёл на минувшей неделе. В четвертьфинале Алькарас победил 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, в полуфинале — 20-кратного чемпиона ТБШ Новака Джоковича, а в финале — немца Александра Зверева.
«Хочу посмотреть нарезку лучших моментов. У меня не было времени, так как в последние дни я напряжённо тренировалась. Но собираюсь это сделать.
То, что делает Карлос, — это потрясающе. Вау, он обыграл Рафу и Новака на одном турнире. Это безумие», — приводит слова Свёнтек пресс-служба ATP.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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