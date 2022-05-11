21-летний Себастьян Баэс описал Роджера Федерера одной фразой

37-я ракетка мира, 21-летний аргентинский теннисист Себастьян Баэс поделился мнением о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема», бывшем лидере рейтинга ATP, швейцарце Роджере Федерере, который является его кумиром.
«Роджер Федерер — король, он идеален», — приводит слова Баэса пресс-служба ATP.
Роджер Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости в операции на колене. Это произошло в начале июля. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. Из-за продолжительного отсутствия в туре швейцарец вылетел уже из топ-40 рейтинга ATP.
Ранее Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре. При этом он снялся с Открытого чемпионата Франции. На данный момент неизвестно, примет ли Роджер участие в Уимблдоне.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
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