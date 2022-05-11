Карлос Алькарас рассказал, чем занимается в свободное от тенниса время
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6-й номер рейтинга ATP 19-летний испанец Карлос Алькарас рассказал, чем занимается в свободное от тенниса время, которого, по его признанию, у него остаётся немного.
«И правда, приходится от многого отказываться, когда я выхожу из дома и выставляю себя на всеобщее обозрение, потому что люди узнают меня. В своём же окружении, с друзьями, с семьёй, чувствую себя обычным. В Вильене (город в Испании. – Прим. «Чемпионата») я считаю себя обычным членом академии, и это помогает мне.
Дома мы играем в PlayStation или в карты. Когда я приезжаю в Мурсию, то всё идёт кувырком, встречи, друзья… но я нечасто бываю дома. Если у меня есть время, то провожу его с братьями», – приводит слова спортсмена издание Marca.
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