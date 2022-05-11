Арина Соболенко победила со счётом 6:2, 6:0 и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
Поделиться
Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была китаянка Чжан Шуай (42-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.
Соболенко сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Чжан Шуай однажды подала навылет и трижды ошиблась на подаче. У неё не было ни единого шанса сделать брейк.
В третьем круге соперницей Арины Соболенко станет либо украинка Ангелина Калинина, либо американка Джессика Пегула.
Комментарии
- 11 мая 2022
-
13:58
-
13:43
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:41
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:08
-
10:49
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
Партнерский контент