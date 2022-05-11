Арина Соболенко победила со счётом 6:2, 6:0 и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была китаянка Чжан Шуай (42-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Соболенко сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Чжан Шуай однажды подала навылет и трижды ошиблась на подаче. У неё не было ни единого шанса сделать брейк.

В третьем круге соперницей Арины Соболенко станет либо украинка Ангелина Калинина, либо американка Джессика Пегула.