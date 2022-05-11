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Арина Соболенко победила со счётом 6:2, 6:0 и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Арина Соболенко победила со счётом 6:2, 6:0 и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
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Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала убедительную победу в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была китаянка Чжан Шуай (42-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Соболенко сделала шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из девяти (процент реализации составил 56%). Чжан Шуай однажды подала навылет и трижды ошиблась на подаче. У неё не было ни единого шанса сделать брейк.

В третьем круге соперницей Арины Соболенко станет либо украинка Ангелина Калинина, либо американка Джессика Пегула.

Турнирная сетка
Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 12:10 МСК
Арина Соболенко
8
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Чжан Шуай
42
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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