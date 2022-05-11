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Кэмерон Норри высказался о сравнениях Карлоса Алькараса с Рафаэлем Надалем

Кэмерон Норри высказался о сравнениях Карлоса Алькараса с Рафаэлем Надалем
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Британский теннисист Кэмерон Норри поделился мнением о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе, которого часто сравнивают с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. На минувшей неделе Алькарас выиграл грунтовый турнир ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Он всегда выбирает правильные удары и принимает очень хорошие решения в важные моменты. Его игра уже совершенна.

Он также обладает зрелостью и уверенностью, чтобы не растерять это в важные моменты, когда на него оказывают давление, говоря, что он следующий Надаль, выступая со всеми этими большими сравнениями», — приводит слова Норри Ubitennis.

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