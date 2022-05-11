Кэмерон Норри высказался о сравнениях Карлоса Алькараса с Рафаэлем Надалем
Поделиться
Британский теннисист Кэмерон Норри поделился мнением о 19-летнем испанце Карлосе Алькарасе, которого часто сравнивают с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем. На минувшей неделе Алькарас выиграл грунтовый турнир ATP серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
«Он всегда выбирает правильные удары и принимает очень хорошие решения в важные моменты. Его игра уже совершенна.
Он также обладает зрелостью и уверенностью, чтобы не растерять это в важные моменты, когда на него оказывают давление, говоря, что он следующий Надаль, выступая со всеми этими большими сравнениями», — приводит слова Норри Ubitennis.
Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля:
Комментарии
- 11 мая 2022
-
13:58
-
13:43
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:41
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:08
-
10:49
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57
-
20:30
-
20:10
-
19:41
-
19:35
-
18:49
-
18:30
-
18:25
-
18:05
-
16:23
-
16:07
Партнерский контент