Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения Андрея Рублёва в первом матче «Мастерса» в Риме

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире «Мастерс» в Риме (Италия). Рублёв, освобождённый от матчей первого круга, проиграл сербу Филипу Краиновичу со счётом 2:6, 4:6 во втором круге турнира.

«Рублёв поднаелся, произошла перегрузка. Даже хорошо, что проиграл. Будет время восстановиться к «Ролан Гаррос».

Есть люди, которые не чувствуют усталости. Это хорошее качество, но физиологию никто не отменял. Андрей не чувствует, когда надо остановиться», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Как россияне обыгрывали Короля грунта Рафаэля Надаля: