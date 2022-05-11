Шамиль Тарпищев объяснил причины поражения Андрея Рублёва в первом матче «Мастерса» в Риме
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом турнире «Мастерс» в Риме (Италия). Рублёв, освобождённый от матчей первого круга, проиграл сербу Филипу Краиновичу со счётом 2:6, 4:6 во втором круге турнира.
«Рублёв поднаелся, произошла перегрузка. Даже хорошо, что проиграл. Будет время восстановиться к «Ролан Гаррос».
Есть люди, которые не чувствуют усталости. Это хорошее качество, но физиологию никто не отменял. Андрей не чувствует, когда надо остановиться», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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