Александр Зверев победил Себастьяна Баэса и прошёл в третий круг «Мастерса» в Риме

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 3-я ракетка мира немец Александр Зверев встретился с 37-м номером рейтинга аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3 одержал Александр Зверев. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Баэс оформил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева – восемь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованных брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде соревнований в Риме, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Зверев встретится с победителем матча американца Томми Пола (34) и австралийца Алекса де Минора (22).