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Карен Хачанов победил Пабло Карреньо-Бусту и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Карен Хачанов победил Пабло Карреньо-Бусту и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором его соперником был представитель Испании Пабло Карреньо-Буста. Хачанов выиграл матч со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.

Хачанов выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 75%). Карреньо-Буста четыре раза подал навылет и однажды ошибся на подаче. У него лишь два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).

В третьем круге Карен Хачанов сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Григором Димитровым из Болгарии. Они также сыграют сегодня, 11 мая.

Турнирная сетка
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 13:20 МСК
Пабло Карреньо-Буста
18
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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