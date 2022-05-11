Карен Хачанов победил Пабло Карреньо-Бусту и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), в котором его соперником был представитель Испании Пабло Карреньо-Буста. Хачанов выиграл матч со счётом 6:4, 2:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут.
Хачанов выполнил пять эйсов и допустил четыре двойные ошибки. Российский спортсмен использовал три брейк-пойнта из четырёх (процент реализации составил 75%). Карреньо-Буста четыре раза подал навылет и однажды ошибся на подаче. У него лишь два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).
В третьем круге Карен Хачанов сыграет либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с Григором Димитровым из Болгарии. Они также сыграют сегодня, 11 мая.
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 13:20 МСК
18
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
1 : 2
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Карен Хачанов
К. Хачанов
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