Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль уверенно победил Иснера и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме

Рафаэль Надаль уверенно победил Иснера и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме
Комментарии

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 4-я ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль встретился с 27-м номером рейтинга, американцем Джоном Иснером.

Победу со счётом 6:3, 6:1 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Надаль оформил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Иснера – один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Надаль сойдётся с 16-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым. Матч состоится завтра, 12 мая.

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 14:05 МСК
Рафаэль Надаль
4
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Джон Иснер
27
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022