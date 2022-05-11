Рафаэль Надаль уверенно победил Иснера и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 4-я ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль встретился с 27-м номером рейтинга, американцем Джоном Иснером.
Победу со счётом 6:3, 6:1 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Надаль оформил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Иснера – один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Надаль сойдётся с 16-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым. Матч состоится завтра, 12 мая.
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