Тарпищев — о победе Хачанова над Карреньо-Бустой: игровые проблемы всё равно остаются

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карена Хачанова над испанцем Пабло Карреньо-Бустой во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия). Хачанов обыграл соперника со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

«Приятно, что Карен набирает форму на грунте, потому ряд турниров был неудачен. В преддверии «Ролан Гаррос» это обнадёживает. Игровые проблемы всё равно остаются. Надо ждать жеребьёвку «Ролан Гаррос», а потом говорить что-то о его прохождении в основной сетке.

Что касается соперника Хачанова в следующем раунде, то нам желателен Димитров. Он слева играет резво и позволяет атаковать. Циципас играет более разнообразно, и с этой точки зрения он очень опасен. Посмотрим, что будет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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