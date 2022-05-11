Ангелина Калинина снялась с турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (36) не выступит в матче второго круга грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы спины, сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, Калинина должна была встретиться с 11-й ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой. Теперь Пегула автоматически пройдёт в третий раунд соревнований, где сойдётся с 8-м номером рейтинга белоруской Ариной Соболенко, до этого обыгравшей со счётом 6:2, 6:0 представительницу Китая Чжан Шуай (42).
Призовой фонд соревнований составил в этом году € 2 527 250. Действующей победительницей является первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.
Ранее в интервью президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил поражение Андрея Рублёва на турнире в Риме.
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