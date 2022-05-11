Соболенко: для меня сезон начался лишь с грунтовых турниров, мне было плохо на корте

8-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, сегодня, 11 мая, успешно прошедшая в третий круг грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия), пожаловалась на непростое начало сезона.

«Если честно, то мой сезон начался только со старта грунтовых турниров, потому что в начале года мне пришлось бороться со многими вещами. Я не могла подавать, не могла играть, я плохо чувствовала себя на корте. Но на грунтовых соревнованиях я начала играть лучше и снова почувствовала боевой дух», – приводит слова спортсменки сайт WTA.

Напомним, в третьем круге Соболенко встретится с 11-м номером рейтинга американкой Джессикой Пегулой, автоматически прошедшей из-за травмы соперницы – украинки Ангелины Калининой.