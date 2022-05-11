Янчук: не начислять очки за Уимблдон будет неожиданным и сильным ходом со стороны ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал то, что ATP и WTA могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.
«Во-первых, это неожиданно. Во-вторых, это приятно, потому что это идёт консолидация своего рода с нашими теннисистами, которые незаслуженно отстраняются от участия в Уимблдоне. Класс наших спортсменов высок. Все понимают, что турнир без них будет стоить несколько меньше. Это солидарность своего рода, правильный подход.
Это будет неожиданный и сильный ход со стороны ATP и WTA. Не начислять очки — справедливое решение, чтобы никого не обижать. Будут играть только ради денег и для соревновательной практики», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
- 11 мая 2022
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:22
-
15:51
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:01
-
13:58
-
13:43
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:41
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:08
-
10:49
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
-
08:40
-
00:41
- 10 мая 2022
-
23:37
-
22:51
-
22:37
-
21:53
-
21:19
-
20:57