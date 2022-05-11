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Янчук: не начислять очки за Уимблдон будет неожиданным и сильным ходом со стороны ATP

Янчук: не начислять очки за Уимблдон будет неожиданным и сильным ходом со стороны ATP
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал то, что ATP и WTA могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.

«Во-первых, это неожиданно. Во-вторых, это приятно, потому что это идёт консолидация своего рода с нашими теннисистами, которые незаслуженно отстраняются от участия в Уимблдоне. Класс наших спортсменов высок. Все понимают, что турнир без них будет стоить несколько меньше. Это солидарность своего рода, правильный подход.

Это будет неожиданный и сильный ход со стороны ATP и WTA. Не начислять очки — справедливое решение, чтобы никого не обижать. Будут играть только ради денег и для соревновательной практики», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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