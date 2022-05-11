Кафельников: сейчас идёт совет ATP и WTA! Либо Уимблдон будет выставочным, либо играют все

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников поделился новой информацией касательно санкций ATP и WTA в отношении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которая в индивидуальном порядке наложила запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне и других профессиональных турнирах в Великобритании.
«В данную минуту проходит совет директоров АТР и WTA с участием Уимблдона! Все стороны стоят на своих изначальных позициях! Компромиссов не будет. Либо показательный, либо играют все», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Напомним, LTA стала первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. ATP и WTA открыто раскритиковали данное решение. К ним присоединились такие звёзды тенниса, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и другие.
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