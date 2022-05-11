Ига Свёнтек уверенно вышла в 3-й круг турнира в Риме, где сразится с Викторией Азаренко

Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Свёнтек (1) разгромила представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (LL, 57-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из двенадцати. На счету Русе — один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Свёнтек сразится с белоруской Викторией Азаренко (16).

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.