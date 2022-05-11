Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек уверенно вышла в 3-й круг турнира в Риме, где сразится с Викторией Азаренко

Ига Свёнтек уверенно вышла в 3-й круг турнира в Риме, где сразится с Викторией Азаренко
Комментарии

Первая ракетка мира представительница Польши Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго круга Свёнтек (1) разгромила представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (LL, 57-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из двенадцати. На счету Русе — один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Свёнтек сразится с белоруской Викторией Азаренко (16).

Свёнтек является действующей чемпионкой соревнований. Отметим, что Ига пропускала турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за травмы.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 16:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Елена-Габриэла Русе
57
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022