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Чемпионка US Open Бьянка Андрееску пробилась в третий круг турнира в Риме

Чемпионка US Open Бьянка Андрееску пробилась в третий круг турнира в Риме
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Победительница US Open – 2019, канадка Бьянка Андрееску пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда Андрееску обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась один час 38 минут. Андрееску один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Парризас-Диас — один эйс, две двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из 12.

За право выйти в четвертьфинал Андрееску сразится с хорваткой Петрой Мартич (Q).

Призовой фонд турнира в Риме составил € 2 527 250. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 15:45 МСК
Бьянка Андрееску
90
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 4  
         
Нурия Парризас-Диас
51
Испания
Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
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