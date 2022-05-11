Чемпионка US Open Бьянка Андрееску пробилась в третий круг турнира в Риме

Победительница US Open – 2019, канадка Бьянка Андрееску пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда Андрееску обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Встреча продлилась один час 38 минут. Андрееску один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Парризас-Диас — один эйс, две двойные ошибки и три использованных брейк-пойнта из 12.

За право выйти в четвертьфинал Андрееску сразится с хорваткой Петрой Мартич (Q).

Призовой фонд турнира в Риме составил € 2 527 250. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.