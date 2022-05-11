Циципас в тяжёлом матче одолел Димитрова и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме
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Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). 5-я ракетка мира грек Стефанос Циципас встретился с 20-м номером рейтинга болгарином Григором Димитровым.
Победу со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4) одержал Стефанос Циципас. Продолжительность встречи составила 2 часа 39 минут. Димитров оформил четыре подачи навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Циципаса – двенадцать эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410, Циципас встретится с 24-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым, ранее обыгравшим испанца Пабло Корреньо-Бусту.
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