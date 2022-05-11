Рафаэль Надаль высказался о возможных санкциях в адрес Уимблдона из-за бана россиян

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о возможных санкциях со стороны ATP в адрес Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских игроков.

«У меня нет чёткого мнения на этот счёт. Я предпочту не давать вам чёткого ответа. Вот и всё. В совете ведутся частные разговоры о такого рода вещах, суть которых, честно говоря, предавать огласке, я считаю, нехорошо. Единственное, что мы можем сделать, — это поддерживать связь с Уимблдоном и руководством ATP для того, чтобы создавать условия для защиты каждого отдельного игрока. В конце концов, это наша работа – защищать и работать на благо каждого игрока. Это всё. По поводу всего остального я говорить не могу.

Я знаю, для вас, прессы, этот вопрос важен, так как стоит на повестке дня. Но я здесь, в Риме. До Уимблдона ещё много времени. Честно говоря, дело не в том, что произойдёт на Уимблдоне. Как я уже сказал, мы работаем в совете, чтобы защищать каждого отдельного игрока и его интересы. Любое решение будет более справедливо для одних и менее для других, ничто не может быть идеальным.

Думаю, будет неправильно, если я выскажу своё личное мнение о вещах, которые касаются всего тура. Нам нужно всё решить внутри организации», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.