Карен Хачанов: то, что творится сейчас в мире по отношению к россиянам, неприятно и обидно

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своём отношении к отстранению от Уимблдона российских и белорусских игроков.
«Я не хочу как-то привязываться к политическим действиям. Конечно, это просто неприятно — то, что творится сейчас в мире по отношению к россиянам. Обидно, неприятно, что такое происходит, но, опять же, это политические решения, которые не я решаю, а весь мир так сейчас поступает. Надеюсь, что как можно быстрее разрешится этот конфликт и мы придём к какому-то заключению.
Сама Ассоциация тенниса не хотела давать никакие комментарии, не хотела нас отстранять. Но сейчас уже это в силах каждой страны, надеюсь, что дальше Уимблдона это не пойдёт. Но тоже мы сейчас узнаем, как ATP отреагирует на решение Уимблдона, что они сделают, и уже будем смотреть, будут ли другие страны выступать против россиян и белорусов или нет. Надеюсь, что до этого не дойдёт», — приводит слова Хачанова Sport24.
- 11 мая 2022
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