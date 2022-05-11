Наоми Осака покинула IMG. Она создаст собственное спортивное агентство

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака покинула самое влиятельное спортивное агентство в мире IMG.

Осака намерена создать собственную организацию, которая будет способствовать продвижению теннисистов. Агентство Наоми будет называться EVOLVE.

«На протяжении всей карьеры я всё делала по-своему, даже когда люди говорили, что ожидали другого или это нетрадиционно. EVOLVE – вполне логичный следующий шаг в моей жизни как спортсменки и бизнесвумен, а также способ продолжать быть собой и делать всё по-своему», — приводит слова Осаки Sportico.

IMG в разное время представляло интересы таких звёзд спорта, как Мария Шарапова, Новак Джокович, Александр Овечкин, Линдси Вонни и других.