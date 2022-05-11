Наоми Осака покинула IMG. Она создаст собственное спортивное агентство
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира японка Наоми Осака покинула самое влиятельное спортивное агентство в мире IMG.
Осака намерена создать собственную организацию, которая будет способствовать продвижению теннисистов. Агентство Наоми будет называться EVOLVE.
«На протяжении всей карьеры я всё делала по-своему, даже когда люди говорили, что ожидали другого или это нетрадиционно. EVOLVE – вполне логичный следующий шаг в моей жизни как спортсменки и бизнесвумен, а также способ продолжать быть собой и делать всё по-своему», — приводит слова Осаки Sportico.
IMG в разное время представляло интересы таких звёзд спорта, как Мария Шарапова, Новак Джокович, Александр Овечкин, Линдси Вонни и других.
Комментарии
- 11 мая 2022
-
19:20
-
18:54
-
18:34
-
18:30
-
17:57
-
17:40
-
17:22
-
17:14
-
16:40
-
16:33
-
16:33
-
16:26
-
16:22
-
15:51
-
15:42
-
15:30
-
15:25
-
15:01
-
13:58
-
13:43
-
13:40
-
13:11
-
12:59
-
12:41
-
11:52
-
11:35
-
11:30
-
11:08
-
10:49
-
10:16
-
10:16
-
09:45
-
09:29
-
09:13
-
08:47
Партнерский контент