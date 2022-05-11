Кафельников рассказал, чем закончился совет ATP и WTA по ответным мерам к Уимблдону

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников рассказал, как прошёл совет директоров ATP и WTA с участием представителей Уимблдона.

Ранее Кафельников сообщил, что чиновники сегодня, 11 мая, собрались обсудить санкции в отношении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которая в индивидуальном порядке наложила запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне и других профессиональных турнирах в Великобритании. Теннисист отметил, что стороны стоят на своём и не готовы на компромисс – либо Уимблдон пройдёт без начисления очков (то есть станет выставочным), либо LTA разрешит россиянам и белорусам приехать на турнир.

«Решения не было! На следующей неделе продолжение!» — написал Кафельников в своём «твиттере».