Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников рассказал, чем закончился совет ATP и WTA по ответным мерам к Уимблдону

Кафельников рассказал, чем закончился совет ATP и WTA по ответным мерам к Уимблдону
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников рассказал, как прошёл совет директоров ATP и WTA с участием представителей Уимблдона.

Ранее Кафельников сообщил, что чиновники сегодня, 11 мая, собрались обсудить санкции в отношении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которая в индивидуальном порядке наложила запрет на участие россиян и белорусов в Уимблдоне и других профессиональных турнирах в Великобритании. Теннисист отметил, что стороны стоят на своём и не готовы на компромисс – либо Уимблдон пройдёт без начисления очков (то есть станет выставочным), либо LTA разрешит россиянам и белорусам приехать на турнир.

«Решения не было! На следующей неделе продолжение!» — написал Кафельников в своём «твиттере».

Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным Уимблдон меняет свой статус! Из-за отстранения россиян он будет теперь выставочным
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022